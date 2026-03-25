“Arsenal” yayda PSJ-dən Kvaratsxeliyanı transfer etmək imkanlarını araşdırır

Londonun “Arsenal” klubu bu yay PSJ-nin hücumçusu Xviça Kvaratsxeliya ilə müqavilə imzalamaq imkanlarını araşdırır.
İdman.Biz bu barədə “The Independent”ə istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, oyunçunun nümayəndələri ən azı müxtəlif variantları nəzərdən keçirməyə hazırdırlar.
Daha əvvəl London klubunun Kvaratsxeliyanı transfer etməyi ciddi şəkildə nəzərdən keçirdiyi bildirilirdi. Bu arada, PSJ rəhbərliyi gürcü hücumçunu saxlamaq niyyətində olduqlarını açıq şəkildə bildirib və onun üçün hər hansı təklifi nəzərdən keçirməkdən imtina edir.
Kvaratsxeliya 2025-ci ilin yanvar ayında PSJ-yə qoşulub. Bu mövsüm 25 yaşlı futbolçu bütün yarışlarda 37 oyunda meydana çıxıb, 12 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt hücumçunu 90 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.