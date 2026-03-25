Federiko Valverde bir oyunluq cəzalandırıldı

“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde “Atletiko Madrid”ə qarşı derbidə (3:2) meydandan qovulandan sonra La Liqanın bir oyununda iştirak edə bilməyəcək.
Uruqvaylı futbolçu 77-ci dəqiqədə Aleks Baenaya qarşı tərs hərəkətə görə birbaşa qırmızı vərəqə alıb. Texniki Hakimlər Komitəsi hakim Xose Munuer Monteronun qərarını qüvvədə saxlayıb.
Mənbənin məlumatına görə, İspaniya Kral Futbol Federasiyasının (RFEF) Yarışlar Komitəsi Valverdeni bir La Liqa oyununda iştirak edə bilməyəcək. Əvvəllər yarımmüdafiəçinin daha ağır cəza alacağı və iki oyunu buraxacağı gözlənilirdi.
Nəticədə, Valverde aprelin 4-də keçiriləcək La Liqanın 30-cu turunda “Malyorka”ya qarşı oyunda oynaya bilməyəcək.