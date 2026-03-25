Salah “İnter Mayami”də Messinin komanda yoldaşı ola bilər

“İnter Mayami” cari mövsümün sonunda İngiltərə klubundan ayrılacağını açıqlayan “Liverpul”un hücumçusu Məhəmməd Salaha müqavilə təklif etməyi planlaşdırır.
İdman.Biz bu barədə “The Independent”ə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, transferə potensial maneə MLS-in əmək haqqı limitidir, yəni hər klub heyətinə yalnız üç oyunçu daxil edə bilər, onların əmək haqqı isə daxil deyil.
“İnter Mayami” hazırda bütün limit yerlərini doldurub. Buna görə də, Salahı təmin etmək üçün klub əsas oyunçusundan ayrılmalı olacaq. Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubu da misirli oyunçu ilə maraqlanır.