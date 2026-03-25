Vinisius: “Braziliya dünya çempionatının favoriti deyil”

Braziliyalı cinah oyunçusu Vinisius komandasını 2026-cı il dünya çempionatının favoritlərindən biri adlandırmaqdan çəkinib.
İdman.Biz bildirir ki, qrup mərhələsində komanda Mərakeş, Haiti və Şotlandiya ilə qarşılaşacaq.
“Nəticələrimizə görə, biz favorit deyilik. Amma köynəyimizin çəkisi, oyunçularımızın əhəmiyyəti... Biz bir-birimizə uyğunlaşmalı idik və Karlo Ançelotti gəldikdən sonra necə oynamağı daha yaxşı başa düşdük.
Məşqçi bizə qarşı çox təzyiqi götürür. Braziliyanı yenidən zirvəyə qaldırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Biz favorit olmaq istəmirik; biz Braziliyanı yenidən zirvəyə qaldırmaq istəyirik”, - Vinisius deyib.