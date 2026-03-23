“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Gənclər” klubunun və Azərbaycanın 18 yaşadək qızlardan ibarət voleybol millisinin baş məşqçisi Şahin Çatma 2023-cü ildə bu vəzifəyə təyin edilib.
Türkiyəli mütəxəssis İdman.Biz-ə açıqlamasında əvvəl “Gənclər” klubunun son vəziyyətə toxunub.
“Bu komandanın Yüksək Liqada oynaya bilməyəcəyi və problemlərlə üzləşəcəyi deyilirdi. Amma hesab edirəm ki, qızlar çox yaxşı çıxış etdilər”, - deyə o bildirib.
Əsasən U-18 millisindən formalaşan “Gənclər” komandası Azərbaycan çempionatında pley-off mərhələsi (27 mart) ərəfəsində çıxışını başa vurub. Gənc voleybolçular bir qələbə belə qazana bilməsələr də, əsasən legionerlərdən ibarət, daha təcrübəli rəqiblərə qarşı layiqli mübarizə aparıblar.
Türkiyəli mütəxəssis vurğulayıb ki, əsas məqsəd inkişafdır:
“Azərbaycanda əsas hədəf inkişafdır. Məhz buna görə bu heyətlə Yüksək Liqada iştirak etdik ki, qızlar mümkün qədər çox oyun keçirsin və təcrübə toplasın. Düşünürəm ki, bu komanda daha iki il birlikdə çalışsa, çempionatda çox yüksək səviyyədə çıxış edə bilər”.
O, Azərbaycanda uşaq və yeniyetmə voleybolunun zəif inkişaf etdiyini qeyd edib:
“Mən Azərbaycana gələndə demək olar ki, inkişaf yox idi. Bəzi oyunçular voleybola yeni başlayırdı və elementar biliklərə malik deyildilər. Üstəlik, onların boyu da qısa idi - biz 1,56-1,60 m boyunda uşaqlarla işləyirdik”.
Çatma problemin əsas səbəbini məşqçilərdə görür:
“Təəssüf ki, azərbaycanlı məşqçilər tənbəldir. Onlar ilkin mərhələdə işləmək istəmir və hazır, yüksək səviyyəli oyunçulara üstünlük verirlər. Halbuki dünyada ən yaxşı mütəxəssislər məhz aşağı yaş qrupları ilə işləyir”.
Onun sözlərinə görə, uşaq voleyboluna diqqət yetirilməsə, ölkədə inkişaf mümkün deyil və çempionatda yenə legionerlər üstünlük təşkil edəcək:
“Sadə arifmetikanı - toplama, çıxma, vurma və bölməni öyrətmədən tənlik həll etdirmək mümkün deyil. Amma hazırda vəziyyət məhz belədir”.
Mütəxəssis nəticə üçün davamlı məşqlərin vacibliyini də vurğulayıb:
“Bir hərəkəti həqiqətən mənimsəmək üçün onu il ərzində 10 min dəfə təkrarlamaq lazımdır. Bu prosesə isə 10 yaşdan yuxarı uşaqlarla başlamaq vacibdir”.
Çatma qeyd edib ki, U-18 millisinin Azərbaycan çempionatında iştirakı Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlığın bir hissəsi olub.
27-29 mart tarixlərində İspaniyada CEV U-18 Avropa çempionatı-2026-nın seçmə mərhələsinin ikinci raundu keçiriləcək. Azərbaycan millisi C qrupunda İspaniya, Niderland və Estoniya ilə qarşılaşacaq. Qrupların qalibləri, eləcə də ikinci yerlər arasında ən yaxşı nəticə göstərən komanda final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq.
“Əlbəttə, şansımız var. İstənilən komandaya qarşı oynaya bilərik. Amma nəticəni proqnozlaşdırmaq çətindir. Məşqçilər heyətinin vəzifəsi komandaya istiqamət vermək və hazırlıqda gördüyümüz işləri meydanda reallaşdırmağa kömək etməkdir. Onlar indiyədək böyük beynəlxalq turnirlərdə çıxış etməyiblər. Azərbaycan ilk dəfə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunda oynayacaq. Qızlar yaxşı oyun göstərmək üçün əllərindən gələni edəcəklər”, - deyə Çatma fikrini yekunlaşdırıb.