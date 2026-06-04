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Kişi voleybolçular Avropa Liqasında mübarizəyə başlayır

Voleybol
Xəbərlər
4 İyun 2026 13:59
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Kişi voleybolçular Avropa Liqasında mübarizəyə başlayır

Kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa Liqasına hazırlıq prosesini başa vurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Boris Qrebennikovun baş məşqçisi olduğu komanda Ankarada təşkil olunan təlim-məşq toplanışının son mərhələsini yekunlaşdırıb və iyunun 5-də yarışın ilk turunun oyunlarının keçiriləcəyi İsveçə yola düşəcək.

Ankaradakı toplanış çərçivəsində Türkiyə yığması ilə iki yoxlama oyunu da keçirilib. Oyunların birində ev sahibi 3:0 hesabı ilə qalib gəlib, ikinci qarşılaşmada isə 2:2 hesabı qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Avropa Liqasında ilk oyununu iyunun 6-da Yunanıstan yığmasına qarşı keçirəcək. Komanda növbəti matçda isə iyunun 7-də ev sahibi İsveçlə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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