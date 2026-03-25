CAS Seneqalın apellyasiya şikayətini qeydə alıb

İdman Arbitraj Məhkəməsi (CAS) Seneqal Futbol Federasiyası (FSF) tərəfindən Afrika Futbol Konfederasiyasına (CAF) və Kral Mərakeş Futbol Federasiyasına (FRMF) qarşı apellyasiya şikayəti verib.
İdman.Biz bildirir ki, apellyasiya şikayəti CAF-ın 17 mart 2026-cı il tarixli qərarı ilə bağlıdır. Həmin qərara əsasən, Seneqal millisinə 2025-ci il Afrika Millətlər Kubokunun (AFCON) finalında Mərakeşlə oyunda 3:0 hesablı texniki məğlubiyyət verilib. Seneqal əvvəlcə 2025-ci il Afrika Millətlər Kubokunun (AFCON) finalında Mərakeşi 1:0 hesabı ilə məğlub etmişdi.
CAS tərəfindən 25 mart 2026-cı ildə qeydiyyata alınan apellyasiya şikayəti CAF-ın qərarını ləğv etmək və FSF-ni turnirin qalibi elan etmək məqsədi daşıyır. Federasiya həmçinin CAF-ın qərarının tam əsaslandırılması dərc olunana qədər apellyasiya şikayətinin dayandırılmasını xahiş edir. 17 mart tarixli qərarda yalnız CAS Apellyasiya Şurasının hökmü yer alırdı.
İşi dinləmək üçün CAS Arbitraj Şurası təyin ediləcək və bundan sonra prosedur cədvəli müəyyən ediləcək. CAS Qaydalarına əsasən, apellyasiya şikayəti verən şəxsin hüquqi arqumentlərlə apellyasiya şikayəti vermək üçün 20 günü var, bundan sonra cavabdeh şəxslərin etirazlarını təqdim etmək üçün əlavə 20 günü var. Prosedurun bu mərhələsində, FSF-nin vaxtın təxirə salınması tələbi nəzərə alınmaqla, prosedur müddətlərini və ya dinləmənin tarixini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil.
“CAS bu cür mübahisələri ixtisaslaşmış və müstəqil arbitrlərlə həll etmək üçün ideal mövqedədir. Komandaların və azarkeşlərin son qərarı mümkün qədər tez bilmək istədiklərini başa düşürük və bütün tərəflərin ədalətli dinləmə hüququna hörmətlə yanaşaraq arbitrajın mümkün qədər tez davam etməsini təmin edəcəyik”, - deyə CAS-ın icraçı direktoru Matthieu Reeb qeyd edib.
Dinləmə təyin olunarsa, CAS yeniləmə təqdim edəcək. Davam edən proseslər haqqında məlumat məxfi saxlanılır.