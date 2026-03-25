25 Mart 2026
AZ

Azərbaycanın U-19 millisinin Avropa çempionatı seçməsinə start verildi

Futbol
Xəbərlər
25 Mart 2026 11:05
56
Bu gün Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk raunduna start verir.

İdman.Biz xəbər verir ki, B Liqasının altıncı qrupunda yer alan U-19 ilk görüşünü meydan sahibi Litva seçməsinə qarşı keçirəcək.

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da Kaunasdakı "Raudondvario" stadionunda start götürəcək. Matçı Moldova və Ukraynadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

Qeyd edək ki, U-19 növbəti görüşünü martın 28-də Şimali İrlandiyaya qarşı keçirəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

