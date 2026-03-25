ESPN 2009-cu ildən başlayaraq hər yaş qrupunda dünyanın ən yaxşı futbolçularının reytinqini tərtib edib.
İdman.Biz yekun siyahını təqdim edir:
2009 – Maks Doumen (“Arsenal”);
2008 – Lenart Karl (“Bavariya”);
2007 – Lamin Yamal (“Barselona”);
2006 – Uorren Zair-Emeri (PSJ);
2005 – Dezire Due (PSJ);
2004 – Joao Neveş (PSJ);
2003 – Cud Bellingem (“Real Madrid”);
2002 – Pedri (“Barselona”);
2001 – Maykl Olise (“Bavariya”);
2000 – Erlinq Holand (“Mançester Siti”);
1999 – Deklan Rays (“Arsenal”);
1998 – Kilian Mbappe (“Real Madrid”);
1997 - Usman Dembele (PSJ);
1996 – Rafinya (“Barselona”);
1995 – Coşua Kimmix (“Bavariya”);
1994 - Bruno Fernandes (“Mançester Yunayted”);
1993 – Harri Keyn (“Bavariya”);
1992 – Tibo Kurtua (“Real Madrid”);
1991 – Vircil van Deyk (“Liverpul”);
1990 – Denni Uelbek (“Brayton”);
1989 – Pyer-Emerik Obameyanq (“Marsel”);
1988 – Robert Levandovski (“Barselona”);
1988 – Lionel Messi (“İnter Mayami”).