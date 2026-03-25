“Borussiya Dortmund” Şlotterbekin müqaviləsini uzatmağa yaxındır

“Borussiya Dortmund” müdafiəçi Niko Şlotterbekin müqaviləsini uzatmağa yaxındır.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə insayder Matteo Moretto bildirib.
Mənbənin məlumatına görə, müqavilə 2031-ci ilin yayına qədər uzadılacaq. Qeyd olunur ki, bu müqaviləyə satın alma seçimi də daxildir. Daha əvvəl “Real Madrid”in oyunçu ilə aktiv şəkildə maraqlandığı bildirilirdi.
Bu mövsüm 30 matçda Şlotterbek dörd qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 55 milyon avrodur. Onun Dortmund klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.