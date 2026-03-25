Spalletti “Yuventus”dan Alisson, Bernardo və Kolo Muani ilə müqavilə imzalamasını istəyib

25 Mart 2026 04:10
Spalletti “Yuventus”dan Alisson, Bernardo və Kolo Muani ilə müqavilə imzalamasını istəyib

“Yuventus”un baş məşqçisi Luçano Spalletti klub rəhbərliyindən qarşıdakı mövsümdən əvvəl “Liverpul”un qapıçısı Alisson Bekker, “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva və PSJ-nin hücumçusu Randal Kolo Muani ilə müqavilə imzalamağı xahiş edib.

İdman.Biz bu barədə “La Gazzetta dello Sport”a istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, Spalletti beynəlxalq təcrübəyə malik oyunçuların Turin komandasına qoşulmasını istəyir. Bundan əlavə, italyan menecer 26 yaşlı hücumçu Duşan Vlahoviçin müqaviləsinin uzadılmasında israr edir. Serbiyalı hücumçunun müqaviləsi cari mövsümün sonunda başa çatır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul” Salahın əvəzinə üç futbolçunu nəzərdən keçirir
03:43
Dünya futbolu

“Liverpul” Salahın əvəzinə üç futbolçunu nəzərdən keçirir

İngilislər əvəzləmə üçün 140 milyon avro xərcləməyə hazırdırlar
“Barselona” Kasadonu “Əl-Hilal”a sataraq Kanselonu ala bilər
03:20
Dünya futbolu

“Barselona” Kasadonu “Əl-Hilal”a sataraq Kanselonu ala bilər

Bu mövsüm Kasado bütün turnirlərdə 29 oyunda meydana çıxıb
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək
Romelu Lukaku Belçika millisinin düşərgəsini tərk edib
01:57
Dünya futbolu

Romelu Lukaku Belçika millisinin düşərgəsini tərk edib

Beynəlxalq fasilə zamanı Belçika ABŞ və Meksika milli komandaları ilə oynayacaq
Luis Qarsiya “Sevilya”nın baş məşqçisi təyin edilib
01:39
Dünya futbolu

Luis Qarsiya “Sevilya”nın baş məşqçisi təyin edilib

İspaniya liqasının 29 turundan sonra Əndəlüs klubunun 31 xalı var
Pulişiç “Milan”dan ayrılacağı ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib
01:21
Dünya futbolu

Pulişiç “Milan”dan ayrılacağı ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib

“Mançester Yunayted”in oyunçu ilə maraqlandığı bildirilir

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb