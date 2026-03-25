İspaniya Hakimlər Komitəsi Valverdenin “Atletiko” ilə oyunda meydandan qovulmasını təsdiqləyib

İspaniya Hakimlər Komitəsi (CTA) hakim Xose Munuer Monteronun La Liqanın 29-cu turunda “Atletiko Madrid”ə qarşı (3:2) oyunda “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverdenin meydandan qovulması qərarını qüvvədə saxlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, uruqvaylı futbolçu 77-ci dəqiqədə hücumçu Aleks Baenaya arxadan vurduğu zərbəyə görə birbaşa qırmızı vərəqə alıb.
“Hakim bu hərəkətinə görə onu birbaşa qırmızı vərəqə ilə cəzalandırıb və bunu topu oynaya bilmədiyi zaman rəqibini həddindən artıq güc tətbiq edərək təpikləməsi kimi şərh edib.
VAR otağındakı hakimlər görüntüləri müxtəlif bucaqlardan və fərqli oynatma sürətlərindən nəzərdən keçirdikdən sonra təmas nöqtəsinin, hərəkətin xarakterinin və qüvvənin ciddi qayda pozuntusuna uyğun olduğunu təsdiqləyiblər. Meydanda verilən qərarda aşkar bir səhv olmadığını nəzərə alaraq müdaxilə etməmək qərarına gəliblər. CTA-nın nöqteyi-nəzərindən həm meydanda, həm də VAR otağında verilən qərarlar düzgün idi”, - “Marca” komitədən sitat gətirir.