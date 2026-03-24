Usik: “Entoni Coşua 2027-ci ildə mütləq dünya çempionu olacaq”

Hazırda WBA, WBC, IBF və IBO ağır çəkidə çempion olan, məğlubedilməz 39 yaşlı ukraynalı Aleksandr Usik, keçmiş rəqibi və hazırda dostu olan britaniyalı Entoni Coşuanın 2027-ci ildə mütləq dünya boks çempionu olacağına əminliyini ifadə edib.
İdman.Biz bildirir ki, Usik-Coşua döyüşü yekdil qərarla ukraynalının xeyrinə başa çatıb.
“Tanrı mənə və Coşuaya bir sınaq verir. Amma bu sınaqdan keçsək, o deyəcək: “Yaxşı, hazırsan, növbəti səviyyəyə keç”. Coşua ilə hekayəmiz Tanrının planı idi: “Yaxşı, 2021-ci ildə Usik və Coşua arasında döyüş, 2022-ci ildə revanş, sonra isə Entoni və Usik birlikdə məşq edəcəklər. Və 2027-ci ilə qədər Entoni mütləq çempion olacaq. Yaxşı fikir. Usikin köməyi ilə”.
Düşünmürəm, amma bilirəm ki, [Coşua mübahisəsiz çempion olacaq]. Bəli, mümkündür. AJ, sən mübahisəsiz çempion ola bilərsən. 2027-ci ildə AJ mübahisəsiz ağır çəkidə dünya çempionu olacaq. İnsanlar mənə tez-tez deyirdilər: “Usik, sən kiçiksən, bu mümkün deyil. Və sair və ilaxir”. Mən də cavab verdim: “Görərik”. Dua edirəm, soruşmuram. Buna görə də öz-özümə deyirəm: “Çox çalışacağam, əgər mümkündürsə, edəcəyəm”. Amma düşünürəm ki, bu, çox güman ki, belədir", - Usik deyib.