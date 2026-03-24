Poçettino: “PSJ-də kollektivə zərər vermədən ulduzlardan ibarət komanda qura bilirdin”

“Pari Sen-Jermen”in keçmiş məşqçisi Maurisio Poçettino, klubun ümumi əhval-ruhiyyəsinə xələl gətirmədən ulduz üçlüyü olan Kilian Mbappe, Neymar və Lionel Messidən ibarət komandanın qura bildiyini deyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Poçettino bu üç əsas oyunçuya güvənərək möhkəm bir komanda quruluşu qurmaq fürsətini əldən verdiyini qeyd edib.
“Bu üç hücumçu ilə oynamaq istəyirsinizsə, onları dəstəkləyəcək və güclü tərəflərini maksimum dərəcədə artırmağa və ən yaxşı mövqelərini tapmağa imkan verəcək bir sistem haqqında düşünməlisiniz.
Problem onda idi ki, potensial olaraq kövrək bir quruluş daxilində fərqli bir bazaya ehtiyacı olan bu üç oyunçunu birləşdirməli idik. Buna görə də ideyamız müdafiə strukturunu gücləndirmək idi ki, hər üçü yaradıcı futbollarına tam diqqət yetirə bilsinlər”, - deyə Poçettino "L'Équipe" qəzetinə bildirib.
Maurisio Poçettino 2021-ci ilin yanvarından 2022-ci ilin iyuluna qədər PSJ-nin baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb. Poçettino hazırda ABŞ milli komandasının baş məşqçisidir. Argentinalı məşqçinin müqaviləsi 31 iyul 2026-cı ilə qədərdir.