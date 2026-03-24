24 Mart 2026
AZ

Mbappe Fransa millisinin oyunlarından əvvəl vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verib

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 Mart 2026 04:12
178
“Real Madrid” və Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe sağlamlığı ilə bağlı danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, hücumçuya daha əvvəl sol dizində bağın burxulması diaqnozu qoyulmuşdu. Mbappe Fransa millisi ilə Braziliya (26 mart) və Kolumbiya (29 mart) ilə yoldaşlıq oyunlarında oynayacaq.

“Diz? Hər şey qaydasındadır. Bilirəm ki, bu barədə çoxlu fərziyyələr var, çox şey deyilib, amma bu, doğru deyil. Bu, idmançının və ictimai xadimin həyatıdır. Çox insan yoxlamadan bir şey deyə bilər və bunun onlar üçün heç vaxt nəticələri olmur. Mən öyrəşmişəm...

Əsas odur ki, hər şey yaxşı gedir. 100% sağalmışam. Parisdə olanda düzgün diaqnoz qoymaq şansım oldu. Birlikdə ən yaxşı səviyyəmə qayıtmaq və mövsümün sonuna qədər “Real Madrid” və Dünya çempionatında əla formada olmaq üçün ən yaxşı həlli tapa bildik”, - deyə RMC Sport Mbappenin sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

