Levandovski “Barselona”dakı gələcəyi ilə bağlı danışıb

“Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski Kataloniya klubu ilə yeni müqavilə ilə bağlı danışıqların gedişatına münasibət bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, 37 yaşlı futbolçu bu mövsüm bütün yarışlarda 37 oyunda iştirak edib, 16 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.
“Müqaviləmlə bağlı heç nə dəyişməyib. Gələcəyim və seçimlərim barədə diqqətlə düşünmək üçün vaxt ayıracağam”, - deyə "The Touchline" qəzeti Levandovskinin sözlərini sitat gətirir.
Polyak futbolçu 2022-ci ildən “Barselona” ilə müqavilə bağlayıb. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 8 milyon avrodur.