22 Mart 2026
AZ

Tbilisidə son gün: Üç cüdoçumuz tatamiyə çıxır

Cüdo
Xəbərlər
22 Mart 2026 09:35
72
Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turniri başa çatır. Yarışın son günündə Azərbaycan millisinin daha üç üzvü medallar uğrunda qüvvəsini sınayacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün həm kişilər, həm də qadınlar arasında ağır çəki dərəcələrində qaliblər müəyyənləşəcək. Kişilərin mübarizəsində +100 kq çəki dərəcəsində iki idmançımız 1/8 finaldan mərhələyə başlayacaq. Camal Qamzatxanov Saba Kardava (Gürcüstan) - Losseni Kone (Almaniya) cütünün qalibi ilə, Kənan Nəsibov isə Yelaman Yerqaliyev (Qazaxıstan) - Gela Zaalişvili (Gürcüstan) qarşılaşmasının qalibi ilə üz-üzə gələcək.

Qadınların yarışında isə +78 kq çəkidə çıxış edən Madina Kaisinova start götürəcək. O, 1/8 final mərhələsində İtaliya təmsilçisi Erika Simonetti ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hidayət Heydərov “Böyük Dəbilqə” turnirində bürünc medal qazanıb
21 Mart 18:31
Cüdo

Hidayət Heydərov “Böyük Dəbilqə” turnirində bürünc medal qazanıb

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə İspaniya təmsilçisi Anton Şuxaliyevi məğlub edib
“Sizin cüdoçularınız həmişə çox güclü olublar” - Mark Xuzinqanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
21 Mart 10:54
Cüdo

“Sizin cüdoçularınız həmişə çox güclü olublar” - Mark Xuzinqanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Mark Xuzinqa 2027-ci il Avropa çempionatından və Azərbaycan millisindən danışıb
Turan Bayramov “Böyük Dəbilqə” turnirində gümüş medal qazanıb
20 Mart 21:28
Cüdo

Turan Bayramov “Böyük Dəbilqə” turnirində gümüş medal qazanıb

Bu, 23 yaşlı cüdoçumuzun yeni çəkidə ilk, karyerasında isə dördüncü “Böyük Dəbilqə” medalı olub
Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə”dəki rəqibləri bəllidir
19 Mart 22:48
Cüdo

Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə”dəki rəqibləri bəllidir

Yarışda Azərbaycan 7 çəki dərəcəsində 11 cüdoçu ilə təmsil olunacaq
Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib
19 Mart 19:02
Cüdo

Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib - FOTO

İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub
Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən 25 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim edilib
18 Mart 21:11
Cüdo

Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən 25 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim edilib

Bundan əvvəl ACF tərəfindən 202 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim olunub

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır