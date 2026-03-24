De Dzerbi, klub Premyer Liqada qalarsa, “Tottenhem”də işləməyə hazırdır

“The Telegraph” qəzetinin məlumatına görə, “Brayton” və “Marsel”in keçmiş məşqçisi Roberto De Dzerbi, klub Premyer Liqadan düşməməsi təqdirdə, “Tottenhem”i çalışdırmağa hazır olduğunu bildirib.
Hazırkı beynəlxalq fasilə zamanı “Tottenhem” rəhbərliyi komandanın nəticələrini sabitləşdirə bilməyən müvəqqəti məşqçi İqor Tudorla bağlı qərar verməli olacaq. Mənbənin məlumatına görə, Tudor bu müddət ərzində vəzifəsində qalsa belə, növbəti mövsüm “Tottenhem”də davam etməyəcək. Klubun yeni daimi məşqçi tapması gözlənilir.
Bu vəzifəyə namizədlər arasında bu yay DÇ-2026-da ABŞ milli komandasını çalışdıracaq Maurisio Poçettino və yanvar ayında “Marsel”dən ayrıldıqdan sonra işsiz qalan De Dzerbi də var.
Klub Arne Slutla yollarını ayırmaq qərarına gəlsə, “Liverpul”a mümkün namizəd olmasına baxmayaraq, De Dzerbi “Tottenhem”dən təklif almağa açıqdır, lakin bu, yalnız komandanın Premyer Liqadakı yerini qoruması şərti ilə mümkündür.