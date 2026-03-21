21 Mart 2026
AZ

Futbol
Xəbərlər
21 Mart 2026 19:20
318
Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspaniyalı müdafiəçi Serxio Ramos həyat yoldaşı Pilar Rubio Ramosun ad günü münasibətilə maraqlı paylaşım edib.

48 yaşı tamam olan Piları təbrik edən Ramos həm romantik sözlər yazıb, həm də zarafatından qalmayıb.

O, paylaşımında “Sənə hər şey üçün çox minnətdaram və səninlə fəxr edirəm! Sən öz… yaşında hər şeyi fantastik edirsən. Hehe” ifadələrini işlədib.

Futbolçu daha sonra “Həyatımın qadını, ad günün mübarək. Qeyri-mümkünü mümkün edən, hər zaman zərif görünən qadın” sözləri ilə təbrikini tamamlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
18:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Turan Tovuz” xallarının sayını 48-ə çatdırıb
Nadir Nəbiyev: “Komandanın məğlubiyyətsiz çempionluğunda məşqçilərin böyük payı var” - MÜSAHİBƏ
17:46
Azərbaycan futbolu

Nadir Nəbiyev: “Komandanın məğlubiyyətsiz çempionluğunda məşqçilərin böyük payı var” - MÜSAHİBƏ

“Şəfa”nın akademiyasının yeni rəhbəri bildirilib ki, müvafiq kateqoriyaya malik məşqçilər dəvət olunacaq
FİFA referisi “Kəpəz” - “Qarabağ” oyunundan danışdı
16:10
Azərbaycan futbolu

FİFA referisi “Kəpəz” - “Qarabağ” oyunundan danışdı - VİDEO

Hakim qərarı müzakirə yaratdı
“Sumqayıt” futbol klubunun prezidenti: “İntizam Komitəsinin ikili standartlarından narazıyıq” - MÜSAHİBƏ
14:59
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt” futbol klubunun prezidenti: “İntizam Komitəsinin ikili standartlarından narazıyıq” - MÜSAHİBƏ

Riad Rəfiyev bildirib ki, komandamızın enişi “Şamaxı”ya 2:1 qalib gəldikdən sonra başladı
Tom Bredi Olimpiadada iştirak etməyi istisna etmir
12:13
Futbol

Tom Bredi Olimpiadada iştirak etməyi istisna etmir

Superbolun yeddiqat qalibi oyunçu və ya məşqçi kimi Olimpadada iştirak edə bilər
“Liverpul” sosial mediada Konateyə qarşı yayılmış irqçiliklə bağlı bəyanat verib
08:12
Dünya futbolu

“Liverpul” sosial mediada Konateyə qarşı yayılmış irqçiliklə bağlı bəyanat verib

Konate Çempionlar Liqasında “Qalatasaray”la oyunda göstərdiyi performansa görə həftənin komandasına daxil edilib

Ən çox oxunanlar

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib
19 Mart 21:06
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq