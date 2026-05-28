28 May 2026
AZ

Ramosun “Sevilya” planı son anda dağıldı

Futbol
Xəbərlər
28 May 2026 00:45
160
Ramosun “Sevilya” planı son anda dağıldı

İspaniyanın “Sevilya” futbol klubunun sabiq futbolçusu Serxio Ramosun klubu almaq planı baş tutmaya bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, 39 yaşlı ispaniyalının rəhbərlik etdiyi investor qrupu əvvəl razılaşdırılan şərtləri son mərhələdə dəyişib. Ramosun tərəfi ilkin 450 milyon avroluq (900 milyon AZN) razılaşmadan geri çəkilərək daha aşağı məbləğ təklif edib.

Məlumata görə, yeni təklif təxminən 220 milyon avro (440 milyon AZN) səviyyəsindədir. Plan 86 min səhm əvəzinə 30 min səhm almağı və 80 milyon avro (160 milyon AZN) əvəzinə 120 milyon avroluq (240 milyon AZN) kapital artırımı etməyi nəzərdə tutur. Bu halda Ramos “Sevilya”nın təxminən 60 faizinə nəzarət edə bilər.

Lakin klubun əsas səhmdarlarının böyük hissəsi bu şərtləri qəbulolunmaz sayır. Onların bir qismi artıq yeni alıcı axtarışına başlamağa yaxındır. Danışıqlarla bağlı yekun cavabın ən gec 31 maya qədər verilməsi gözlənilir.

“ElDesmarque” də yazır ki, Ramosun təqdim etdiyi yeni təklif əvvəlki razılaşmanı dəyişib. Mənbənin məlumatına görə, proses “havada qalıb” və tərəflərin razılığa gəlməsi üçün vaxt çox azdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Robertson “Tottenhem”ə keçir: “Yuventus” gecikdi
01:25
Futbol

Robertson “Tottenhem”ə keçir: “Yuventus” gecikdi

Şotlandiyalı müdafiəçi London klubu ilə şifahi razılığa gəlib
“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
Messinin 21 metrlik heykəli sökülür
27 May 23:45
Futbol

Messinin 21 metrlik heykəli sökülür

Hindistanda futbol ulduzunun heykəli təhlükəsizlik səbəbindən başqa yerə köçürülə bilər
Erlinq Holand Pep Qvardiola barədə: “Möhtəşəmliyi adi hala çevirdiniz”
27 May 23:32
Futbol

Erlinq Holand Pep Qvardiola barədə: “Möhtəşəmliyi adi hala çevirdiniz”

Hücumçu keçmiş baş məşqçisi ilə vidalaşaraq ona emosional təşəkkür edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
Noyer Finlandiya ilə oyunu buraxacaq
27 May 21:45
Futbol

Noyer Finlandiya ilə oyunu buraxacaq

Almaniya millisinin qapıçısı baldır zədəsinə görə yoxlama matçında meydana çıxmayacaq

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib
26 May 23:45
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib - YENİLƏNİB

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb