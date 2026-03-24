24 Mart 2026 05:13
Yurgen Klopp şayiələrdən bezdiyini bildirib

“Liverpul”un keçmiş meneceri Yurgen Klopp “Real Madrid”ə mümkün təyinatla bağlı şayiələri rədd edərək, davamlı dedi-qodulardan bezdiyini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, 2025-ci ilin əvvəlindən bəri Klopp dörd klubu idarə edən “Red Bull”da futbol rəhbəri vəzifəsində çalışır.

“Xəbərlər nə vaxt əsl xəbərə çevrilir? Kimsə sadəcə kağıza bir şey yazanda, yoxsa bir az həqiqət olanda?
Bu necə olmalıdır? “Real Madrid” mənə zəng edib “Yurgen, bunu təsəvvür edə bilirsən?” deyir. Florentino Peres zəng edib “Yurgen, necəsən? Cəhd etmək istəyirsən?” deyə soruşur. Yoxsa hansısa media orqanının - süni intellekt və ya insan - cəfəngiyat yazması kifayətdirmi? Bu, məni qıcıqlandırır və mən daim buna reaksiya verməliyəm.

Əgər “Real Madrid” həqiqətən zəng etsəydi, bu, bir anda ortaya çıxardı. Amma bütün bunlar tamamilə cəfəngiyatdır. Onlar heç vaxt zəng etməyiblər! Agentim yaxınlıqdadır, ondan soruşa bilərsiniz - heç kim də ona zəng etməyib.

Təsəvvür edin ki, bu nə qədər vaxtdır davam edir... Deyirlər ki, mən də “Atletiko”nu çalışdıracağam - yəqin ki, eyni zamanda. Bu cür şayiələrə bir az daha tənqidi yanaşmalısınız.

Hazırda bu barədə düşünmürəm. Amma hələ məşqçi kimi fəaliyyətimi bitirməmişəm. Təqaüd yaşına çatmamışam. Növbəti illərdə nələr olacağını kim bilir? Heç nə planlaşdırılmayıb.

Bağışlayın, “Real Madrid”. Mən nəsə deyə bilməzdən əvvəl zəng etməli olacaqsınız”, - deyə “Goal” Kloppdan sitat gətirir.

İdman.Biz
