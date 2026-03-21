Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO

21 Mart 2026 09:25
Cıdır yarışı zamanı baş verən bədbəxt hadisə idman dünyasında nadir rast gəlinən duyğulu anlara səhnə olub. Təcrübəli jokey Kosei Mura yarışın gedişində atı ilə birlikdə yerə yıxılsa da, öz ağrılarını ikinci plana ataraq nümunəvi davranış nümayiş etdirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qəzadan dərhal sonra ciddi ağrılar içində olmasına baxmayaraq, Mura vaxt itirmədən atının yanına qaçıb. Onun öz canının hayına qalmaq əvəzinə, ilk olaraq heyvanın vəziyyətini yoxlaması həm meydandakı tamaşaçılar, həm də sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb.

İdman mütəxəssisləri jokeyin bu hərəkətini heyvanlara olan sevginin və peşəkar məsuliyyətin ən ali nümunəsi kimi xarakterizə ediblər. Hazırda həm jokeyin, həm də atın sağlamlıq vəziyyətinin stabil olduğu bildirilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Peşəkar Çövkən Liqasında yeni mövsümə başlanılıb - FOTO/VİDEO
14 Mart 17:34
Atçılıq

Peşəkar Çövkən Liqasında yeni mövsümə başlanılıb - FOTO/VİDEO

Baş tutan qarşılaşmalar maraqlı nəticələrlə yadda qalıb
Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb - FOTO
6 Mart 12:59
Atçılıq

Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb - FOTO

Tərəflər atçılıq idmanı və sənayesində təcrübə mübadiləsini gücləndirəcək
Binə Atçılıq Mərkəzində Türkmənistanın “Galkynyş” qrupunun möhtəşəm şousu keçirilib - FOTO
5 Mart 12:09
Atçılıq

Binə Atçılıq Mərkəzində Türkmənistanın “Galkynyş” qrupunun möhtəşəm şousu keçirilib - FOTO

Ahal-təkə atları üzərində nümayiş olunan mürəkkəb tryuklar
“Sərhədçi” kuboku uğrunda gərgin mübarizə: Konkur yarışlarının qalibləri bəlli olub - FOTO
22 Fevral 11:47
Atçılıq

“Sərhədçi” kuboku uğrunda gərgin mübarizə: Konkur yarışlarının qalibləri bəlli olub - FOTO

Atçılar müxtəlif kateqoriyalar üzrə maneələri dəf edərək fəxri kürsüyə qalxıblar
“Uğursuzluq olanda problemi atda yox, özündə axtarmaq lazımdır” - Seyid Musayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO
12 Fevral 16:02
Atçılıq

“Uğursuzluq olanda problemi atda yox, özündə axtarmaq lazımdır” - Seyid Musayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO

Müsahibimiz Azərbaycanda insanların digər ölkələrdən fərqli olaraq atdan qorxmadığını qeyd edib
Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına daha iki komanda vəsiqə qazanıb - FOTO
9 Fevral 09:12
Atçılıq

Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına daha iki komanda vəsiqə qazanıb - FOTO

Çövkən üzrə II dünya çempionatı 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır