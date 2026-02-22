“Sərhədçi” kuboku uğrunda gərgin mübarizə: Konkur yarışlarının qalibləri bəlli olub - FOTO

Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Sərhədçi Atçılıq Mərkəzində "Sərhədçi" kuboku uğrunda konkur yarışları keçirilib. Üç fərqli kateqoriya üzrə təşkil olunan turnirdə ölkənin müxtəlif klublarını təmsil edən idmançılar məharətlərini nümayiş etdiriblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda maneələrin hündürlüyü kateqoriyalara uyğun olaraq 80 sm, 115 sm və 125 sm təşkil edib. Qaydalara əsasən, 21 yaşadək idmançılar altı yaşadək olan atlarla, böyüklər isə yaş məhdudiyyəti qoyulmayan atlarla mübarizə aparıblar.
"E" kateqoriyası (80 sm): 26 idmançının qatıldığı bu mərhələdə "Elite" atçılıq klubunun təmsilçisi Mədinə Məmmədova mütləq üstünlük nümayiş etdirib. O, "Ayla" ləqəbli atla birinci, "Walonka" ilə isə ikinci yeri tutub. İlk beşlikdə aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:
1. Mədinə Məmmədova ("Ayla") – "Elite"
2. Mədinə Məmmədova ("Walonka") – "Elite"
3. Amena Qonizzi ("Pur-Pur") – "Respublika Atçılıq və Müasir Beşnövçülük üzrə İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi"
4. Eyyub Qədimquliyev ("Walonka") – "Elite"
5. Cahangir Novruzbəyli ("Burla") – "Respublika Atçılıq və Müasir Beşnövçülük üzrə İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi"
"L" kateqoriyası (115 sm): Yaş məhdudiyyəti olmadan 17 idmançının qatıldığı yarışda da "Elite" klubunun uğur seriyası davam edib:
1. Anar Hümbətov ("Damla") – "Elite"
2. Kənan Novruzov ("Tutu MNM") – "Omar"
3. Kənan Novruzov ("Miss Baloubet MNM") – "Omar"
4. Seyid Musayev ("Zidane D") – "Elite"
5. Mübariz Hüseynov ("Elano C") – "Murad"