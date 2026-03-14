14 Mart 2026
Peşəkar Çövkən Liqasında yeni mövsümə başlanılıb - FOTO/VİDEO

14 Mart 2026 17:34
Binə Atçılıq Mərkəzində Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Peşəkar Çövkən Liqasında yeni mövsümün ilk turunun oyunları keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayan açılış mərasimində Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümunəvi orkestri, rəqs ansamblı və tanınmış sənətçilər musiqi və rəqs nümunələri ilə çıxış ediblər.

Martın 13-də mövsümün açılış turu gərgin və maraqlı qarşılaşmalarla yadda qalıb. Turun ilk oyununda “Zəfər” komandası “Şamaxı” üzərində minimal hesablı qələbə qazanıb. Görüş boyu hər iki komanda hücum cəhdləri ilə fərqlənsə də, qarşılaşmanın taleyini həll edən yeganə qol “Zəfər”in aktivliyi nəticəsində qeydə alınıb və matç 1:0 hesabı ilə başa çatıb.

Günün ikinci yarısında isə “Embawood” və “Omar” komandaları maraqlı oyun nümayiş etdirib. Dinamik hücumlarla keçən qarşılaşmada “Embawood” komandası rəqibi üzərində üstünlük əldə edərək 2:1 hesablı qələbə qazanıb. Bu nəticə ilə “Embawood” yeni mövsümə uğurlu start verən komandalar sırasında yer alıb.

Mart ayının 14-də baş tutan qarşılaşmalar da maraqlı nəticələrlə yadda qalıb.

“Elit” komandası “Buta Qolden” üzərində 1:0 hesablı qələbə qazanıb. “Sərhədçi” komandası isə turunun ən böyükhesablı qələbələrindən birinə imza ataraq “Atilla” komandasını 10:0 hesabı ilə məğlub edib.

Günün son, turun ən məhsuldar oyunu “Polad” və “Xəzər” komandaları arasında baş tutub; “Polad” rəqibini 11:0 hesabı ilə üstələyərək mövsümə inamlı başlanğıc edib.

Peşəkar Çövkən Liqasında növbəti turun oyunları martın 27-28-də və liqa noyabrın 21-dək davam edəcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb - FOTO
6 Mart 12:59
Atçılıq

Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb - FOTO

Tərəflər atçılıq idmanı və sənayesində təcrübə mübadiləsini gücləndirəcək
Binə Atçılıq Mərkəzində Türkmənistanın “Galkynyş” qrupunun möhtəşəm şousu keçirilib - FOTO
5 Mart 12:09
Atçılıq

Binə Atçılıq Mərkəzində Türkmənistanın “Galkynyş” qrupunun möhtəşəm şousu keçirilib - FOTO

Ahal-təkə atları üzərində nümayiş olunan mürəkkəb tryuklar
“Sərhədçi” kuboku uğrunda gərgin mübarizə: Konkur yarışlarının qalibləri bəlli olub - FOTO
22 Fevral 11:47
Atçılıq

“Sərhədçi” kuboku uğrunda gərgin mübarizə: Konkur yarışlarının qalibləri bəlli olub - FOTO

Atçılar müxtəlif kateqoriyalar üzrə maneələri dəf edərək fəxri kürsüyə qalxıblar
“Uğursuzluq olanda problemi atda yox, özündə axtarmaq lazımdır” - Seyid Musayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO
12 Fevral 16:02
Atçılıq

“Uğursuzluq olanda problemi atda yox, özündə axtarmaq lazımdır” - Seyid Musayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO

Müsahibimiz Azərbaycanda insanların digər ölkələrdən fərqli olaraq atdan qorxmadığını qeyd edib
Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına daha iki komanda vəsiqə qazanıb - FOTO
9 Fevral 09:12
Atçılıq

Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına daha iki komanda vəsiqə qazanıb - FOTO

Çövkən üzrə II dünya çempionatı 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək
Atların çempion olduğu yerdən İDMAN.BİZ-in REPORTAJI - FOTO/VİDEO
4 Fevral 16:10
Atçılıq

Atların çempion olduğu yerdən İDMAN.BİZ-in REPORTAJI - FOTO/VİDEO

Mərkəzdə cinsi XIII əsrə gedib çıxan atlar var

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq