24 Mart 2026
Con Terri: “Bu “Mançester Siti” komandası bütün mövsüm boyu harada olub?”

24 Mart 2026 01:03
Con Terri: "Bu "Mançester Siti" komandası bütün mövsüm boyu harada olub?"

“Çelsi” və İngiltərə millisinin keçmiş müdafiəçisi Con Terri “Mançester Siti”nin İngiltərə Liqa Kuboku finalında “Arsenal” üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanması ilə bağlı şərh verib.

“Bu “Mançester Siti” komandası bütün mövsüm boyu harada olub? Necə də fantastik ikinci hissə idi, onlar “Arsenal”a tamamilə hakim idilər. “Topçular” bütün mövsüm Premyer Liqanın ən yaxşı komandası olublar, amma “Mançester Siti” bu formada olanda məğlubedilməzdirlər. Hücumda bu qədər istedad var.

“Arsenal” küncə sıxışdırıldı və meydana çıxa bilmədi. Necə də fantastik performans! Və bu, Premyer Liqa çempionluq yarışına necə təsir edəcək? Psixoloji cəhətdən bu, hər iki komanda üçün vacibdir: "Arsenal" üçün bu, mənfi haldır, amma “Mançester Siti” üçün bu gün onların hələ də qalib gələ biləcəyini bilmək vacibdir. Bu, böyük bir açıqlamadır; çempionluq yarışı rəsmi olaraq başlayıb”, Terri deyib.

“Arsenal” liqa turnir cədvəlində 70 xalla birinci yerdədir, “Mançester Siti” isə 61 xalla və bir oyun ehtiyatla ikinci yerdədir.

