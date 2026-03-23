Hans-Diter Flik La Liqada ayın ən yaxşı məşqçisi seçilib

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik La Liqada ayın məşqçisi seçilib.
İdman.Biz bildirir ki, onun rəhbərliyi altında katalonlar mart ayında üç qələbə qazanıblar: “Atletik Bilbao”ya qarşı 1:0, “Sevilya”ya qarşı 5:2 və “Rayo Valyekano”ya qarşı 1:0.
Son səsvermədə 61 yaşlı alman mütəxəssis iki qələbə və bir məğlubiyyətə imza atan “Atletiko”nun oyunçusu Dieqo Simeone və iki heç-heçə və bir qələbə qazanan “Levante”nin oyunçusu Luis Kastronu məğlub edib.
İspaniya liqasının 29 turundan sonra Kataloniya klubu 73 xalla birinci yerdədir. Onlar ikinci yerdə olan “Real Madrid”dən dörd xal irəlidədirlər.