“Real Madrid” Vinisiusla müqavilənin müddətini uzatmaq üçün çalışır

“Real Madrid” braziliyalı hücumçu Vinisius Junior ilə müqavilənin uzadılması üzərində fəal işləyir.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə jurnalist və insayder Fabrizio Romano məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, İspaniya klubunun rəhbərliyi oyunçudan çox məmnundur və “Los Blancos”un prezidenti Florentino Peres braziliyalı oyunçunun müqaviləsinin uzadılmasında şəxsən maraqlıdır. İndi hər şey Vinisiusun qərarından asılıdır; danışıqlar davam edir.
Vinisius 2018-ci ilin yayından bəri “Real Madrid”də oynayır. Bu mövsüm hücumçu bütün yarışlarda 43 oyunda meydana çıxıb, 17 qol vurub və 12 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 150 milyon avrodur.