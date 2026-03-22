“Çelsi” son üç oyunda qol vura bilməyib

“Çelsi” İngiltərə Premyer Liqasının 31-ci turunda “Everton”a 3:0 hesabı ilə məğlub olub. Bu o deməkdir ki, londonlular ardıcıl üçüncü oyunda qol vura bilməyiblər.
İdman.Biz bildirir ki, “göylər” daha əvvəl İngiltərə Premyer Liqasında “Nyukasl Yunayted”ə (0:1) və Çempionlar Liqasının 1/8 finalında PSJ-yə (0:3) hesabı ilə məğlub olmuşdular.
Ümumilikdə, londonlular bu mövsüm Premyer Liqada 53 qol vurublar. Yalnız “Mançester Yunayted” (56), “Mançester Siti” (60) və “Arsenal” (61) daha yaxşı göstəriciyə malikdirlər.
Bu oyundan sonra “Çelsi” 48 xalla İngiltərənin yüksək liqa turnir cədvəlində altıncı yerdədir. Liam Roseniorun komandası növbəti turda “Mançester Siti” ilə qarşılaşacaq. Oyun 12 aprel bazar günü keçiriləcək.