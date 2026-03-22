“Arsenal” Uaytın yerinə " A Seriyasından müdafiəçi gətirmək istəyir

“Arsenal” bu yay müdafiəçi Ben Uaytı satmağa hazırdır.
İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, “topçular” potensial əvəzedici kimi "Roma"nın oyunçusu Uesli Fransı nəzərdən keçirirlər.
Mənbənin məlumatına görə, London klubu 22 yaşlı futbolçunun İtaliyadakı irəliləyişini diqqətlə izləyir və onun oyunları bir neçə aparıcı Avropa klubunun diqqətini cəlb edib.
Hazırda “Flamenqo”da oynayan Uesli üçün 25 milyon avro və üstəgəl 5 milyon avro ödəməyə hazır olduğu bildirilir.
Bu mövsüm müdafiəçi bütün turnirlərdə 35 oyunda meydana çıxıb, dörd qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.