22 Mart 2026
"Arsenal" Uaytın yerinə " A Seriyasından müdafiəçi gətirmək istəyir

22 Mart 2026 02:31
"Arsenal" Uaytın yerinə " A Seriyasından müdafiəçi gətirmək istəyir

“Arsenal” bu yay müdafiəçi Ben Uaytı satmağa hazırdır.

İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, “topçular” potensial əvəzedici kimi "Roma"nın oyunçusu Uesli Fransı nəzərdən keçirirlər.

Mənbənin məlumatına görə, London klubu 22 yaşlı futbolçunun İtaliyadakı irəliləyişini diqqətlə izləyir və onun oyunları bir neçə aparıcı Avropa klubunun diqqətini cəlb edib.

Hazırda “Flamenqo”da oynayan Uesli üçün 25 milyon avro və üstəgəl 5 milyon avro ödəməyə hazır olduğu bildirilir.
Bu mövsüm müdafiəçi bütün turnirlərdə 35 oyunda meydana çıxıb, dörd qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dieqo Simeone “Atletiko”nun “Real Madrid”lə oyunundan əvvəl şərh verib
01:23
Dünya futbolu

Dieqo Simeone “Atletiko”nun “Real Madrid”lə oyunundan əvvəl şərh verib

“Atletiko” 57 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Spalletti: “Çempionlar Liqası hər şeyi dəyişir - perspektivləri, imkanları, ambisiyaları”
00:43
Dünya futbolu

Spalletti: “Çempionlar Liqası hər şeyi dəyişir - perspektivləri, imkanları, ambisiyaları”

“Yuventus” Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Qalatasaray”a uduzaraq mübarizəni dayandırıb
N'Qolo Kante evləndi: 34 yaşlı ulduzun seçimi hər kəsi təəccübləndirdi - FOTO
21 Mart 23:59
Futbol

N'Qolo Kante evləndi: 34 yaşlı ulduzun seçimi hər kəsi təəccübləndirdi - FOTO

Fransalı dünya çempionu özündən 17 yaş böyük olan üç uşaq anası Cud Littler ilə ailə qurub
Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Tom Bredi Olimpiadada iştirak etməyi istisna etmir
21 Mart 12:13
Futbol

Tom Bredi Olimpiadada iştirak etməyi istisna etmir

Superbolun yeddiqat qalibi oyunçu və ya məşqçi kimi Olimpadada iştirak edə bilər
“Liverpul” sosial mediada Konateyə qarşı yayılmış irqçiliklə bağlı bəyanat verib
21 Mart 08:12
Dünya futbolu

“Liverpul” sosial mediada Konateyə qarşı yayılmış irqçiliklə bağlı bəyanat verib

Konate Çempionlar Liqasında “Qalatasaray”la oyunda göstərdiyi performansa görə həftənin komandasına daxil edilib

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır