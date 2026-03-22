22 Mart 2026
Spalletti: “Çempionlar Liqası hər şeyi dəyişir - perspektivləri, imkanları, ambisiyaları”

22 Mart 2026 00:43
“Yuventus”un baş məşqçisi Luçano Spalletti klubdakı müqavilə və transfer vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, A Seriyasının 29 turundan sonra “Yuventus” 53 xalla turnir cədvəlində beşinci yerdədir.

“Çempionlar Liqası hər şeyi dəyişir - perspektivləri, imkanları, ambisiyaları. Amma təzyiq bir imtiyazdır. Bu, hörmət edilməli olan tarixə malik olanlara məxsusdur. Bu anı qorxu ilə deyil, məmnuniyyətlə yaşamalıyıq. Bizim borcumuz bizi hər yerdə izləyən azarkeşlər qarşısındadır, onlar biletlərin yüksək qiymətlərinə baxmayaraq hətta Bodoya gedirlər. Onların emosiyaları üçün hər şeyə hazır olmalıyıq”, - deyə Spalletti klubun rəsmi saytında bildirib.

