9 May 2026
AZ

“Qalatasaray” 26-cı dəfə Türkiyə çempionu oldu - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 May 2026 23:12
61
“Qalatasaray” 26-cı dəfə Türkiyə çempionu oldu

Türkiyə Superliqasında 33-cü turun oyunları keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, lider “Qalatasaray” “Antalyaspor”u qəbul edib.

Matç 4:2 hesabı ilə İstanbul təmsilçisinin xeyrinə bitib.

Qolları “Qalatasaray”dan Mario Lemina (56), Viktor Osimhen (66, 88) və Kaan Ayhan (90+5), “Antalyaspor” Soner Dikmen (45+3, 62) vurublar.

Beləliklə, “Qalatasaray” 77 xal toplayaraq sona bir tur qalmış 26-cı dəfə çempion olub.

İkinci yerdəki “Fənərbağça” da bu turda qələbə qazanıb. İstanbullilar səfərdə “Konyaspor”u məğlub ediblər – 3:0.

Qolları Fred (13, 71) və Arçi Braun (56) vurublar.

“Fənərbağça” 73 xalla gümüş medalları özünə təmin edib.

Üçüncü yerdəki “Trabzonspor” səfərdə dördüncü yerdə olan “Beşiktaş”la qarşılaşıb. Oyun 2:1 hesabı ilə Trabzon təmsilçisinin xeyrinə qurtarıb.

Hesabı “Beşiktaş”dan Orkun Kökçü 14-cü dəqiqədə açıb. 15-ci dəqiqədə Aleksandr Zubkov hesabı bərabərləşdirib. 62-ci dəqiqədə Ernest Muçi yekun hesabı müəyyən edib.

“Trabzonspor” 69 xalla üçüncü, “Beşiktaş” isə 59 xalla dördüncü yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Atletiko” Madriddə “Selta Viqo”ya məğlub olub
23:02
Dünya futbolu

“Atletiko” Madriddə “Selta Viqo”ya məğlub olub - YENİLƏNİR

“Atletiko Madrid”in aktivində 63 xalı var
Bundesliqa: “Bavariya” minimal hesabla “Volfsburq”u məğlub edib
22:53
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Bavariya” minimal hesabla “Volfsburq”u məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Volfsburq” 26 xalla Almaniyanın yüksək liqasında 16-cı yerdədir
“Mançester Siti” qələbə sayəsində “Arsenal”la aradakı fərqi azaldıb
22:44
Dünya futbolu

“Mançester Siti” qələbə sayəsində “Arsenal”la aradakı fərqi azaldıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Mançester Siti” 74 xalla İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində ikincidir
A Seriyası: Çempion “İnter” “Latsio”nu darmadağın edib
22:05
Dünya futbolu

A Seriyası: Çempion “İnter” “Latsio”nu darmadağın edib - YENİLƏNİR + VİDEO

36 oyundan sonra “Latsio” 51 xalla Serie A turnir cədvəlində səkkizinci yerdədir
“Sanderlend” “Mançester Yunayted”in qələbə seriyasına son qoyub
21:10
Dünya futbolu

“Sanderlend” “Mançester Yunayted”in qələbə seriyasına son qoyub

“Mançester Yunayted” daha əvvəl “Çelsi”ni, “Brentford”u və “Liverpul”u məğlub etmişdi
Slotun rəhbərliyi altında “Liverpul” “Çelsi”yə yalnız bir oyunda qalib gəlib
19:46
Dünya futbolu

Slotun rəhbərliyi altında “Liverpul” “Çelsi”yə yalnız bir oyunda qalib gəlib

Mersisaydlılar 59 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində dördüncü yerdədirlər

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq