Afrika Kubokunda qələbələrinin əllərindən alınmasından sonra Seneqalın məşqçisi hərbi bazadan video çəkib - VİDEO

Afrika Kubokunda qələbələrinin əllərindən alınmasından sonra Seneqalın məşqçisi hərbi bazadan video çəkib

Afrika Kubokunda qələbələrinin əllərindən alınmasından sonra Seneqalın məşqçisi hərbi bazadan video çəkib

Seneqal millisinin baş məşqçisi Pap Tiyav Mərakeşin turnirdə qalib elan edilməsindən sonra Afrika Millətlər Kuboku kuboku əllərində hərbi bazadan video çəkib.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl Afrika Futbol Konfederasiyasının (CAF) Mərakeşin apellyasiya şikayətini təmin edib. CAF Afrika Millətlər Kuboku finalında 90+8-ci dəqiqədə Brahim Diaza qarşı kobudluğa görə təyin olunmuş penaltidən sonra meydanı tərk etdiyi üçün Seneqala 3:0 hesablı texniki məğlubiyyət verib. Matç 13 dəqiqə sonra davam edib və əlavə vaxtda Seneqal millisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Seneqal hökuməti daha sonra CAF-ın qərarını pisləyərək idman konfederasiyası daxilində korrupsiya ilə bağlı araşdırma aparılmasını tələb etdi.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya millisinin martda keçiriləcək yoldaşlıq oyunları üçün heyəti açıqlanıb
07:19
Dünya futbolu

İspaniya millisinin martda keçiriləcək yoldaşlıq oyunları üçün heyəti açıqlanıb

Qarşılaşmalar martın 27 və 31-də baş tutacaq
Canluici Donnarumma Liqa Kubokunun finalında oynamayacaq
05:40
Dünya futbolu

Canluici Donnarumma Liqa Kubokunun finalında oynamayacaq

Onu Ceyms Trafford əvəz edəcək
“Mançester Yunayted” Entoni Robinsonla maraqlanır
04:31
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Entoni Robinsonla maraqlanır

Robinson bu mövsüm bütün turnirlərdə 18 oyunda meydana çıxıb
“Qalatasaray” “Liverpul”u məhkəməyə vermək niyyətindədir
01:21
Dünya futbolu

“Qalatasaray” “Liverpul”u məhkəməyə vermək niyyətindədir

Lanq meydanın kənarındakı reklam lövhəsinə çırpılaraq barmağını zədələyib
İbrahimoviç qanadlı şirin belində - VİDEO
00:30
Futbol

İbrahimoviç qanadlı şirin belində - VİDEO

Əfsanəvi isveçli hücumçu qarşıdan gələn turnirdə ekspert kimi fəaliyyət göstərəcək
Qarabağ”ın futbolçusu Kolumbiya millisinə dəvət olunmadı - FOTO
20 Mart 15:55
Futbol

Qarabağ”ın futbolçusu Kolumbiya millisinə dəvət olunmadı - FOTO

Xorvatiya və Fransa ilə sınaq oyunları öncəsi qərar

Ən çox oxunanlar

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır