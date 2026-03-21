Afrika Kubokunda qələbələrinin əllərindən alınmasından sonra Seneqalın məşqçisi hərbi bazadan video çəkib - VİDEO

Seneqal millisinin baş məşqçisi Pap Tiyav Mərakeşin turnirdə qalib elan edilməsindən sonra Afrika Millətlər Kuboku kuboku əllərində hərbi bazadan video çəkib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl Afrika Futbol Konfederasiyasının (CAF) Mərakeşin apellyasiya şikayətini təmin edib. CAF Afrika Millətlər Kuboku finalında 90+8-ci dəqiqədə Brahim Diaza qarşı kobudluğa görə təyin olunmuş penaltidən sonra meydanı tərk etdiyi üçün Seneqala 3:0 hesablı texniki məğlubiyyət verib. Matç 13 dəqiqə sonra davam edib və əlavə vaxtda Seneqal millisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Seneqal hökuməti daha sonra CAF-ın qərarını pisləyərək idman konfederasiyası daxilində korrupsiya ilə bağlı araşdırma aparılmasını tələb etdi.