“Mançester Yunayted” Entoni Robinsonla maraqlanır

“Mançester Yunayted” və “Liverpul” “Fulhem”in sol cinah müdafiəçisi Entoni Robinsonla maraqlanır.
İdman.Biz bu barədə “Caught Offside” saytına istinadən bildirir.
Mənbəyə görə, London klubu 28 yaşlı futbolçunu 30-40 milyon funt sterlinq (35-45 milyon avro) dəyərində qiymətləndirir. “Mançester Yunayted” və “Liverpul” oyunçunun yaşını nəzərə alaraq bu məbləği ödəməyə hazır olub-olmadığından əmin deyillər.
Robinson bu mövsüm bütün turnirlərdə 18 oyunda meydana çıxıb və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 25 milyon avrodur.