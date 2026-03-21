21 Mart 2026
“Qalatasaray” “Liverpul”u məhkəməyə vermək niyyətindədir

21 Mart 2026 01:21
"Qalatasaray" "Liverpul"u məhkəməyə vermək niyyətindədir

Türkiyənin “Qalatasaray” klubunun baş direktoru Eray Yazqan Çempionlar Liqasında 4:0 hesablı məğlubiyyətlə nəticələnən oyunda yarımmüdafiəçi Noa Lanqın zədələnməsi ilə bağlı klubun “Liverpul”u məhkəməyə vermək niyyətində olduğunu bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, 75-ci dəqiqədə Lanq meydanın kənarındakı reklam lövhəsinə çırpılaraq barmağını zədələyib. Qanaxma başlayıb və bir müddət oyunçu yerdə qalıb. O, meydandan xərəklə çıxarılıb. Lanqın barmağı qismən kəsilib ki, bu da əməliyyat tələb edəcək.

“Görüşdən sonra UEFA nümayəndələrinə şikayət ərizəsi ilə müraciət etdik. Onlar araşdırma apardılar. UEFA vəziyyəti qiymətləndirəcək. Vəkillərimizlə məsləhətləşirik. UEFA-ya kompensasiya tələbi ilə müraciət edəcəyik və əmək haqqı ödənişləri ilə bağlı maliyyə çətinliklərinin nəzərə alınmasını tələb edəcəyik.

Tələblərimiz yerinə yetirilməsə, məhkəməyə müraciət edə bilərik. Mütləq prioritetimiz oyunçuların sağlamlığıdır... Pul ikinci dərəcəlidir. Bundan əlavə, bu məsələdə məsul olanları məsuliyyətə cəlb edəcəyik”, - HT Spor Yazqanın sözlərini sitat gətirir.

