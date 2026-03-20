Federiko Valverde “Real Madrid”də fevral ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib

20 Mart 2026 00:15
Federiko Valverde “Real Madrid”də fevral ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib

“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde fevral ayında İspaniya komandasının ən yaxşı oyunçusu seçilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, altı matçda yarımmüdafiəçi bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.

“Bu mükafatı yenidən aldığım üçün çox qürur duyuram; xoşbəxtəm. Bu, yaxşı nəticələr əldə etməyimə kömək edən komanda yoldaşlarıma təşəkkür edirəm. İnanıram ki, yaxşı impuls və enerjimiz var. Komanda ötən ay etdiklərimizə diqqət yetirir. Hər şeydən çox məmnunam.

Komanda birləşib və hər kəs birlikdə mübarizə aparır. Aydındır ki, hamımız birlikdəyik, bu mövsüm qalan hər bir titulu qazanmaq əzmindəyik. Ən əsası odur ki, özünü sübut etmək imkanı qazanan gənclər akademiyasının oyunçuları da daxil olmaqla, hər bir oyunçu “Real Madrid”in yüksək nəticələr əldə etməyə davam etməsi üçün əlindən gələni edir”, - Valverde “Real Madrid”in rəsmi saytında bildirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Konfrans Liqası: “Fiorentina”, “Mayns”, “Kristal Palas” (Polşa) və “AEK Afina” 1/4 finalda
00:35
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqası: “Fiorentina”, “Mayns”, “Kristal Palas” (Polşa) və “AEK Afina” 1/4 finalda - YENİLƏNİR

İlk 1/4 fianlçılar məlum olub
UEFA Avropa Liqası: “Selta Viqo” və “Frayburq” 1/4 finalda
19 Mart 23:55
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Selta Viqo” və “Frayburq” 1/4 finalda - YENİLƏNİR

Avropa Liqasının ilk 1/4 fianlçıları məlum olub
FİFA-nın İsraili beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırmaq planı yoxdur
19 Mart 23:35
Dünya futbolu

FİFA-nın İsraili beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırmaq planı yoxdur

Qəzza zolağındakı vəziyyətə görə İsrail milli komandasının qadağan edilməsi çağırışları barədə daha əvvəl bildirilib
“Liverpul” “Enfild”də zədə alan Noa Lanqla bağlı vəziyyəti araşdırır
19 Mart 23:19
Dünya futbolu

“Liverpul” “Enfild”də zədə alan Noa Lanqla bağlı vəziyyəti araşdırır - YENİLƏNİB

Futbolçunun yaşıl meydanlara nə zaman qayıdacağı bəlli deyil
Çempionlar Liqasının 1/4 final oyunlarının cədvəli açıqlanıb
19 Mart 21:51
Dünya futbolu

Çempionlar Liqasının 1/4 final oyunlarının cədvəli açıqlanıb

Bu mərhələnin ilk oyunları 7-8 apreldə keçiriləcək
“Bizimlə oynamaq onlardan ötrü rahat olmayacaq” - Slot PSJ ilə qarşılaşma barədə
19 Mart 21:36
Dünya futbolu

“Bizimlə oynamaq onlardan ötrü rahat olmayacaq” - Slot PSJ ilə qarşılaşma barədə

Keçən mövsüm Fransa klubu “Liverpul”u 1/8 finalda yarışdan kənarlaşdırıb

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib
19 Mart 21:06
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq