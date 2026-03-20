“Real Madrid” Gimaraeşin “Nyukasl”dan “Mançester Yunayted”ə transferini əngəlləyə bilər

“Mançester Yunayted” “Nyukasl Yunayted”in yarımmüdafiəçisi və kapitanı Bruno Gimaraeşi təxminən 80 milyon avroya transfer etmək üçün aktiv danışıqlar aparır.
İdman.Biz bu barədə Reuters-ə istinadən xəbər verir.
Mənbəyə görə, “Real Madrid” 28 yaşlı futbolçunun “qırmızı şeytanlar”a potensial transferinə təsir göstərə bilər. “Los Blancos” Eduardo Kamavinqanın bu yay transfer olunacağı ehtimalı fonunda Gimaraeşi diqqətlə izləyir. Qeyd olunur ki, “Real Madrid” braziliyalı futbolçunu 2022-ci ildə transfer etməyi düşünürdü.
Gimaraeş bu mövsüm bütün turnirlərdə 35 oyunda meydana çıxıb, doqquz qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 75 milyon avrodur.