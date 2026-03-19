19 Mart 2026
Çempionlar Liqasının 1/4 final oyunlarının cədvəli açıqlanıb

19 Mart 2026 21:51
UEFA 2025/26 mövsümünün Çempionlar Liqasının dörddəbir final oyunlarının cədvəlini rəsmi saytında dərc edib.

İdman.Biz bildirir ki, bu mərhələnin ilk oyunları 7-8 apreldə, cavab oyunları isə 14-15 apreldə keçiriləcək.

Çempionlar Liqasının dörddəbir final oyunlarının cədvəli:

İlk oyunlar:
7 aprel, saat 23:00. Sportinq - Arsenal
7 aprel, saat 23:00. Real Madrid - Bavariya
8 aprel, saat 23:00. Barselona - Atletiko Madrid
8 aprel, saat 23:00. PSJ - Liverpul

Cavab oyunları:
14 aprel, saat 23:00. Atletiko - Barselona
14 aprel, saat 23:00. Liverpul - PSJ
15 aprel, saat 23:00. Arsenal - Sporting;
15 aprel, saat 23:00. Bavariya - Real Madrid.

Hazırkı yarışın finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da mayın 30-da keçiriləcək. PSJ UEFA Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bizimlə oynamaq onlardan ötrü rahat olmayacaq” - Slot PSJ ilə qarşılaşma barədə
21:36
Dünya futbolu

“Bizimlə oynamaq onlardan ötrü rahat olmayacaq” - Slot PSJ ilə qarşılaşma barədə

Keçən mövsüm Fransa klubu “Liverpul”u 1/8 finalda yarışdan kənarlaşdırıb
Mbappe, Kante və Şevalye Braziliya ilə yoldaşlıq oyunu üçün Fransa millisinin heyətinə daxil ediliblər
21:21
Dünya futbolu

Mbappe, Kante və Şevalye Braziliya ilə yoldaşlıq oyunu üçün Fransa millisinin heyətinə daxil ediliblər

Deşamın komandasının “selesao” ilə oyununun ABŞ-ın Foksboro şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır
Çempionlar Liqasında həftənin komandası məlum olub
20:49
Dünya futbolu

Çempionlar Liqasında həftənin komandası məlum olub

Komandanın qapısında Matvey Safonov yer alıb
Məhəmməd Salah afrikalı oyunçular arasında Çempionlar Liqasında qol vurma rekordunu qırıb
20:34
Dünya futbolu

Məhəmməd Salah afrikalı oyunçular arasında Çempionlar Liqasında qol vurma rekordunu qırıb

33 yaşlı futbolçu yarışda 50 qola çatan ilk afrikalı oyunçu olub
Lenart Karl ilk dəfə Almaniya millisinə çağırılıb
20:18
Dünya futbolu

Lenart Karl ilk dəfə Almaniya millisinə çağırılıb

Bu mövsüm Karl Münhen klubunda bütün yarışlarda 33 oyun keçirib
Tibo Kurtua zədəsi ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB
20:03
Dünya futbolu

Tibo Kurtua zədəsi ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Tibo “Bavariya”ya qarşı UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final matçlarını buraxa bilər

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib
21:06
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq