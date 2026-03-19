Çempionlar Liqasının 1/4 final oyunlarının cədvəli açıqlanıb

UEFA 2025/26 mövsümünün Çempionlar Liqasının dörddəbir final oyunlarının cədvəlini rəsmi saytında dərc edib.
İdman.Biz bildirir ki, bu mərhələnin ilk oyunları 7-8 apreldə, cavab oyunları isə 14-15 apreldə keçiriləcək.
Çempionlar Liqasının dörddəbir final oyunlarının cədvəli:
İlk oyunlar:
7 aprel, saat 23:00. Sportinq - Arsenal
7 aprel, saat 23:00. Real Madrid - Bavariya
8 aprel, saat 23:00. Barselona - Atletiko Madrid
8 aprel, saat 23:00. PSJ - Liverpul
Cavab oyunları:
14 aprel, saat 23:00. Atletiko - Barselona
14 aprel, saat 23:00. Liverpul - PSJ
15 aprel, saat 23:00. Arsenal - Sporting;
15 aprel, saat 23:00. Bavariya - Real Madrid.
Hazırkı yarışın finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da mayın 30-da keçiriləcək. PSJ UEFA Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir.