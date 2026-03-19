Lenart Karl ilk dəfə Almaniya millisinə çağırılıb

“Bavariya”nın 18 yaşlı yarımmüdafiəçisi Lenart Karl ilk dəfə Almaniya millisinin heyətinə çağırılıb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, yarımmüdafiəçi İsveçrə və Qana ilə yoldaşlıq oyunlarında debüt edə bilər. Oyunlar 27 və 30 martda keçiriləcək. Yığmanın baş məşqçisi Yulian Nagelsmann gənc oyunçu ilə söhbətin necə getdiyini izah edib.
“Ona zəng edəndə məşqdə idi və əvvəlcə cavab vermədi. Mən bundan çox məmnun oldum - əks halda onu danlayardım. Nəhayət, cavab verəndə o, sevindi. Birincisi, məşq bitdiyinə görə. İkincisi, o, artıq komandamızın bir hissəsidir. Ondan möcüzə gözləmirəm. Ona heç bir təzyiq yoxdur. “Bavariya”da olduğu kimi, o da komandamıza gənclik, qayğısız ruh gətirməlidir” - Nagelsmann deyib.
Bu mövsüm Karl Münhen klubunda bütün yarışlarda 33 oyun keçirib, səkkiz qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.