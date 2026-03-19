Mbappe, Kante və Şevalye Braziliya ilə yoldaşlıq oyunu üçün Fransa millisinin heyətinə daxil ediliblər

Fransa Futbol Federasiyası rəsmi saytında Braziliya və Kolumbiya ilə yoldaşlıq oyunları üçün milli komandanın heyətini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyunlar 26 və 29 mart tarixlərində keçiriləcək. Didye Deşamın komandasının “selesao” ilə oyununun ABŞ-ın Massaçusets ştatının Foksboro şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır.
Qapıçılar: Luka Şevalye (PSJ), Mik Meynyan (Milan), Brays Samba (Renn).
Müdafiəçilər: Luka Din (Aston Villa), Malo Qusteau (Çelsi), Lukas Hernandes (PSJ), Teo Hernandes (Əl-Hilal), İbrahima Konate (Liverpul), Pyer Kalulu (Yuventus), Vilyam Saliba (Arsenal), Dayot Upamekano (Bavariya).
Yarımmüdafiəçilər: Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (hər ikisi Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSJ), N'Qolo Kante (Fenerbahçe).
Hücumçular: Maqnes Akliuş (Monako), Usman Dembele, Dezier Due (hər ikisi PSJ), Rayan Çerki (Mançester Siti), Uqo Ekitiike (Liverpul), Randal Kolo Muani (Tottenhem), Kilian Mbappe (Real Madrid), Maykl Olişe (Bavariya), Markus Türam (İnter).