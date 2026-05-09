9 May 2026
Devid Bekhem tarixdə ən yaxşı futbolçunun adını açıqlayıb

9 May 2026 06:10
“Mançester Yunayted”in keçmiş yarımmüdafiəçisi Devid Bekhem tarixin ən böyük futbolçusu haqqında fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, Bekhem hazırda “İnter Mayami” klubunun həmsahibi və prezidentidir.

“Tarixin ən böyük futbolçusu? Bu asandır - Messi! Şübhəsiz ki, o, ən yaxşıdır”, - Bekhem deyib.

Argentinalı hücumçu Lionel Messi 2023-cü ildən bəri “İnter Mayami”də oynayır. O, klubla birlikdə MLS-in müntəzəm mövsümünü və pley-off titullarını, eləcə də Liqa Kubokunu qazanıb. Onun Florida komandası ilə müqaviləsi 2028-ci ilin sonuna qədərdir. Messi bu mövsüm 12 matçda doqquz qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
