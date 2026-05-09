Devid Bekhem tarixdə ən yaxşı futbolçunun adını açıqlayıb

“Mançester Yunayted”in keçmiş yarımmüdafiəçisi Devid Bekhem tarixin ən böyük futbolçusu haqqında fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, Bekhem hazırda “İnter Mayami” klubunun həmsahibi və prezidentidir.
“Tarixin ən böyük futbolçusu? Bu asandır - Messi! Şübhəsiz ki, o, ən yaxşıdır”, - Bekhem deyib.
Argentinalı hücumçu Lionel Messi 2023-cü ildən bəri “İnter Mayami”də oynayır. O, klubla birlikdə MLS-in müntəzəm mövsümünü və pley-off titullarını, eləcə də Liqa Kubokunu qazanıb. Onun Florida komandası ilə müqaviləsi 2028-ci ilin sonuna qədərdir. Messi bu mövsüm 12 matçda doqquz qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.