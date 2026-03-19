19 Mart 2026
Mərakeş Futbol Federasiyası Afrika çempionu tituluna layiq görüldükdən sonra açıqlama yayıb

19 Mart 2026 18:32
Mərakeş Kral Futbol Federasiyası (FRMF) milli komandasının Afrika Millətlər Kuboku finalında qələbə qazanmasından sonra açıqlama yayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl Afrika Futbol Konfederasiyasının (CAF) Mərakeşin apellyasiya şikayətini təmin etdiyi və 90+8-ci dəqiqədə Brahim Diaza qarşı qayda pozuntusuna görə təyin olunmuş penaltidən sonra meydanı tərk etdiyi üçün Seneqala Afrika Millətlər Kuboku finalında 3:0 hesablı məğlubiyyət verdiyi açıqlanmışdı.

“Afrika Futbol Konfederasiyasının Apelyasiya Komitəsinin qərarından sonra, Kral Mərakeş Futbol Federasiyası qanuna uyğunluğu təsdiqləyən və beynəlxalq yarışların rahat keçirilməsi üçün lazımi sabitliyi təmin edən qərarı dəstəklədiyini və minnətdarlığını bildirir.

Milli komanda ilə seneqallı rəqibləri arasında oyun zamanı baş verən və onun diskvalifikasiyasına səbəb olan hadisələrdən sonra FRMF öz mövqeyini bildirməyə və yarışı tənzimləyən qaydaların ciddi şəkildə tətbiqində israr etməyə hazır olduğunu vurğulayıb, çünki bu hərəkətin məqsədi idman nəticələrinə etiraz etmək deyil, əksinə qaydalara hörmət tələb etmək və turnirin bütövlüyünü və ədalətliliyini təmin etmək idi.

FRMF-in əvvəllər apelyasiya etdiyi Afrika Futbol Konfederasiyasının İntizam Komitəsinin qərarından sonra CAF mövcud və ümumiyyətlə tətbiq olunan qaydalara əməl olunmadığını etiraf edib.

FRMF həmişə yarışla bağlı mübahisələrin tətbiq olunan qanunvericilik çərçivəsində həllini tənzimləyən qaydalara riayət edib. O, öz müşahidələrini təqdim edib, dəvət olunduğu bütün dinləmələrdə iştirak edib və yarışlarda düzgün və ədalətli davranışı təmin edən qaydalara hörmətlə yanaşmağı daim təmin etməyə çalışıb.

Ola bilsin ki, bu qərar bu cür hallarda tətbiq olunan qayda və qaydaların aydınlaşdırılmasına və Afrika futbolunun nüfuzunun və təşkilatçılığının artırılmasına kömək edəcək. FRMF iştirak etdiyi bütün yarışları tənzimləyən qanunların ciddi və ədalətli tətbiqini təmin etmək üçün qitə və beynəlxalq təşkilatlara sadiqliyini bir daha təsdiqləyir və gələcəyə, xüsusən də qarşıdan gələn idman tədbirlərinə, xüsusən də gələn yay Qadınlar arasında Afrika Millətlər Kubokuna inamla baxır.

Sonda, Mərakeş Kral Futbol Federasiyası Mərakeşdə keçirilən və Afrika futbolu tarixində əlamətdar bir hadisəyə çevrilən Afrika Millətlər Kubokunda iştirak edən bütün komandalara minnətdarlığını bildirir", - FRMF-in bəyanatında deyilir.

