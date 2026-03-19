Tibo Kurtuanın səhhəti ilə bağlı təfərrüatlar məlum olub

UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin “Mançester Siti” ilə ikinci oyunundan sonra “Real Madrid”in qapıçısı Tibo Kurtuanın ilkin tibbi müayinəsi zamanı sağ ayağının əzələsində cırılma aşkarlanıb.
Mənbənin məlumatına görə, Kurtuanın La Liqanın 29-cu turunda “Atletiko Madrid”ə qarşı keçiriləcək Madrid derbisində iştirakı faktiki olaraq istisna edilib. Zədənin şiddəti hazırda qiymətləndirilir. Əgər bu, kiçik zədə deyilsə, Tibo 7 və 14 apreldə “Bavariya”ya qarşı UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final matçlarını buraxa bilər.
Kurtuanın oyunöncəsi isinmə hərəkətləri zamanı ağrı hiss etdiyi bildirilir. O, soyunma otağına gedib tibbi heyətə məlumat verib. Qısa müayinədən sonra o, qurban verməyə və oynamağa qərar verib, lakin fasilədə onun yerinə ehtiyat qapıçı Andrey Lunin təyin edilib.