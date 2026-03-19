“Barselona” Çempionlar Liqasında 10 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

“Barselona” tarixində üçüncü dəfə UEFA Çempionlar Liqasının tək bir matçında yeddi qol vurub.
İdman.Biz-in “OptaJose”yə istinadən məlumatına görə, onlar bundan əvvəl bunu 2012-ci ilin martında “Bayer Leverkuzen”ə qarşı 1/8 finalda (7:1) və 2016-cı ilin sentyabrında qrup mərhələsində “Seltik”ə qarşı (7:0) etmişdilər.
2025/26 mövsümündə Çempionlar Liqasının 1/8 finalında “Barselona” “Nyukasl Yunayted”i 7:2 hesabı ilə məğlub edib.
İki oyundan sonra Kataloniya klubu turnirin dörddəbir finalına yüksəlib və orada “Atletiko Madrid”lə qarşılaşacaq.
Dörddəbir finalın ilk oyunları aprelin 7-də keçiriləcək.