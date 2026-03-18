18 Mart 2026
PSV Manfred Uqaldeni transfer etməyi düşünür

18 Mart 2026 22:59
Niderlandın PSV klubu “Fulhem”ə gedən Rikardo Pepinin potensial əvəzedicisi kimi “Spartak Moskva”nın hücumçusu Manfred Uqaldeni nəzərdən keçirir.

İdman.Biz bu barədə De Telegraaf-a istinadən məlumat verir.

Yanvar ayının sonunda Eyndhoven klubu artıq kosta-rikalı futbolçunu icarəyə götürməyə çalışmışdı, lakin rusiyalı həmkarları tərəfindən rədd edilmişdi və Pepinin satışı təxirə salınmışdı. Lakin Pepi “Fulhem”də tibbi müayinədən keçmək üçün Londona getmişdi. Əgər uğurlu olarsa, hücumçu 1 iyulda Premyer Liqa klubu ilə müqavilə imzalamaq hüququ qazanacaq. Buna görə də PSV yenidən Uqaldeni nəzərdən keçirir.

Lakin, “Spartak”la müqavilə PSV üçün asan deyil, çünki Moskva klubu Uqalde üçün təxminən 20 milyon avro istəyir. Bu, PSV-nin Ruben van Bommel üçün hazırkı 18,5 milyon avroluq transfer rekordundan daha yüksəkdir.

Mənbənin məlumatına görə, Eyndhoven klubu həmçinin “Monako”dan Mika Bieret və “Elçe”dən Alvaro Rodrigezin namizədliyini də nəzərdən keçirir.

