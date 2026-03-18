18 Mart 2026
Seneqal hökuməti CAF rəhbərliyində korrupsiya ilə bağlı araşdırma aparılmasını tələb edib

18 Mart 2026 20:56
Seneqal hökuməti CAF rəhbərliyində korrupsiya ilə bağlı araşdırma aparılmasını tələb edib

Seneqal hökuməti Afrika Futbol Konfederasiyasının (CAF) 2026-cı il Afrika Millətlər Kubokunun Mərakeşə verilməsi qərarını pisləyən və idman konfederasiyası daxilində korrupsiya ilə bağlı araşdırma aparılmasına çağıran bir bəyanat yayıb.

Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Afrika Futbol Konfederasiyası Mərakeşin apellyasiyasını təmin edib və 90+8-ci dəqiqədə Brahim Diaza qarşı qayda pozuntusuna görə təyin olunmuş penaltidən sonra meydanı tərk etdiyi üçün Seneqala Afrika Millətlər Kuboku finalında 3:0 hesablı məğlubiyyət verib.

“Seneqal hökuməti Afrika Futbol Konfederasiyasının apelyasiya münsiflər heyətinin Seneqal milli komandasının 2025-ci il Afrika Millətlər Kuboku titulundan məhrum edilməsi və onu Mərakeşə verilməsi qərarından dərin qəzəbini bildirir.

Bu misli görünməmiş, müstəsna dərəcədə ciddi qərar idman etikasının fundamental prinsiplərini, ilk növbədə ədalət, dürüstlük və meydanda əldə edilən nəticəyə hörmət prinsiplərini birbaşa pozur. Bu qərar, qaydaların açıq şəkildə səhv şərhinə əsaslanır və bu da kobud şəkildə qanunsuz və ədalətsiz bir qərara gətirib çıxardı. Oyun Qaydalarına uyğun olaraq tam oynanılan və qazanılan matçın nəticəsini şübhə altına almaqla, CAF öz nüfuzuna ciddi şəkildə xələl gətirir və Afrika xalqlarının qitə idman qurumlarına olan qanuni etimadını sarsıdır.

Seneqal inzibati qərarın sədaqətə, ləyaqətə və idman mükəmməlliyinə xələl gətirməsinə yol verə bilməz. Ölkə qazandığı tituldan ədalətsiz şəkildə məhrum etmək cəhdini qəti şəkildə rədd edir. CAF idarəetmə orqanlarında şübhəli korrupsiya ilə bağlı müstəqil beynəlxalq araşdırma aparılmasına çağırırıq.

Bundan əlavə, Seneqal ədalət və idman nəticəsinin bərpası üçün səlahiyyətli beynəlxalq məhkəmələrə müraciətlər də daxil olmaqla bütün mümkün apelyasiyaları həyata keçirmək niyyətindədir.

Hökumət həmçinin bunu qəbul edir. Afrika Millətlər Kuboku finalı zamanı baş verən hadisələrdən sonra Mərakeşdə saxlanılan Seneqal vətəndaşları ilə millətin həmrəyliyini bir daha təsdiqləmək üçün fürsət. Ən qısa müddətdə əlverişli bir həll yoluna nail olmaq məqsədi ilə vəziyyəti izləmək üçün tam səfərbər olunub. Seneqal milli komandasının hüquqlarını qorumaqda və Afrika idmanının şərəfini bərpa etməkdə qətiyyətli, ayıq və səbrli qalacaq”, - Seneqal hökumətinin X sosial media platformasındakı rəsmi hesabında deyilir.

