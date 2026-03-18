18 Mart 2026
Erlinq Holand Çempionlar Liqasında 57-ci qolunu vurub

18 Mart 2026 08:17
“Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Real Madrid”ə qarşı oyunda 57-ci qolunu vurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu, norveçli hücumçunu “Bavariya”nın keçmiş oyunçusu Tomas Müllerlə eyni səviyyəyə çatdırıb.

Holand və Müller hazırda Çempionlar Liqasının bütün zamanların qol vuran oyunçular siyahısında yeddinci yerdədirlər. “Mançester Yunayted”, “Real Madrid” və “Yuventus”un keçmiş hücumçusu Kriştianu Ronaldu siyahıya 183 oyunda 140 qolla başçılıq edir.

“Real Madrid”in oyunçusu Kilian Mbappe 95 oyunda 68 qol vuraraq altıncı yerdədir.

