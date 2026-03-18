Levandovski “Barselona” ilə müqaviləsini uzatmaq üçün maaşının azaldılmasına razıdır

18 Mart 2026 07:15
“Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski Kataloniya klubunda qalmaq niyyətindədir.

İdman.Biz bu barədə “Mundo Deportivo”ya istinadən məlumat verir.

Oyunçunun “blauqrana” ilə hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin iyununda başa çatır.

Mənbənin məlumatına görə, hücumçunun prioriteti Kataloniya klubunda qalmaqdır. O, müqaviləsini uzatmaq üçün maaşının azaldılmasını və heyətdə daha az əhəmiyyətli rol oynamağı qəbul etməyə hazırdır. Tərəflərin hələlik danışıqlar aparmadığı bildirilir.

37 yaşlı futbolçu bu mövsüm bütün yarışlarda 35 oyunda iştirak edib, 14 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Polyak futbolçu 2022-ci ildən "Barselona" ilə müqavilə bağlayıb. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 8 milyon avrodur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

FİFA 2026-cı il dünya çempionatı çərçivəsində “YouTube”la tərəfdaşlıq elan edib
06:11
Dünya futbolu

FİFA 2026-cı il dünya çempionatı çərçivəsində “YouTube”la tərəfdaşlıq elan edib

Yayımçılar seçilmiş oyunları YouTube kanallarında tam şəkildə yayımlaya biləcəklər
Nikita Xaykin Çempionlar Liqası mövsümündə seyvlərin sayına görə rekord göstərib
05:18
Dünya futbolu

Nikita Xaykin Çempionlar Liqası mövsümündə seyvlərin sayına görə rekord göstərib

Xaykin “Real Madrid”in qolkiperi Tibo Kurtuanı geridə qoyub
Hakimi Çempionlar Liqasında iki mövsümdə beş və ya daha çox məhsuldar ötürmə edən ilk müdafiəçidir
04:10
Dünya futbolu

Hakimi Çempionlar Liqasında iki mövsümdə beş və ya daha çox məhsuldar ötürmə edən ilk müdafiəçidir

Mərakeşli oyunçu 1/8 finalın “Çelsi” ilə ikinci oyununda Bredli Barkolaya məhsuldar ötürmə edib
“Real Madrid” ardıcıl altıncı dəfə Çempionlar Liqasının 1/4 finalına yüksəlib
03:16
Dünya futbolu

“Real Madrid” ardıcıl altıncı dəfə Çempionlar Liqasının 1/4 finalına yüksəlib

Komanda sonuncu dəfə 2019/20 mövsümündə bunu bacara bilməyib
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib
02:12
Dünya futbolu

Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib
UEFA Çempionlar Liqası: “Real Madrid”, “Arsenal” və PSJ 1/4 finalda
01:57
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Real Madrid”, “Arsenal” və PSJ 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sportinq” də 1/4 finalda vəsiqə qazanıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 16:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Gəncə təmsilçisi 18 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində yer alıb