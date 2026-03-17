“Barselona”nın Kanselunun gələcəyi ilə bağlı mövqeyi məlum olub

“Barselona”nın müdafiəçi Joao Kanselu ilə müqaviləsinin 2027-ci ilin yayında başa çatacağı təqdirdə müqaviləni vaxtından əvvəl ləğv etməsinə razılıq verəcəyi təqdirdə onu transfer etmək ehtimalı yüksəkdir.
İdman.Biz-in Sport.es-ə istinadən məlumatına görə, yanvar ayında 31 yaşlı futbolçu cari mövsümün sonuna qədər “blauqrana”ya icarəyə verilib.
Mənbənin məlumatına görə, Kanselu “Barselona”ya keçmək üçün Səudiyyə Ərəbistanı klubundakı sərfəli şərtlərdən imtina etməyə hazırdır. “Blauqrana” həmçinin portuqaliyalı oyunçuya əsas oyunçu kimi ümid edir.
Bu mövsüm müdafiəçi “blauqrana”nın heyətində bütün yarışlarda 10 oyuna çıxıb, bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 9 milyon avrodur.