“Barselona”nın Kanselunun gələcəyi ilə bağlı mövqeyi məlum olub

17 Mart 2026 21:30
“Barselona”nın Kanselunun gələcəyi ilə bağlı mövqeyi məlum olub

“Barselona”nın müdafiəçi Joao Kanselu ilə müqaviləsinin 2027-ci ilin yayında başa çatacağı təqdirdə müqaviləni vaxtından əvvəl ləğv etməsinə razılıq verəcəyi təqdirdə onu transfer etmək ehtimalı yüksəkdir.

İdman.Biz-in Sport.es-ə istinadən məlumatına görə, yanvar ayında 31 yaşlı futbolçu cari mövsümün sonuna qədər “blauqrana”ya icarəyə verilib.

Mənbənin məlumatına görə, Kanselu “Barselona”ya keçmək üçün Səudiyyə Ərəbistanı klubundakı sərfəli şərtlərdən imtina etməyə hazırdır. “Blauqrana” həmçinin portuqaliyalı oyunçuya əsas oyunçu kimi ümid edir.

Bu mövsüm müdafiəçi “blauqrana”nın heyətində bütün yarışlarda 10 oyuna çıxıb, bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 9 milyon avrodur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi”nin heyəti yenidən PSJ ilə oyundan əvvəl internetə sızdırılıb - Sky Sports
22:25
Dünya futbolu

“Çelsi”nin heyəti yenidən PSJ ilə oyundan əvvəl internetə sızdırılıb - Sky Sports

Parisdəki ilk oyundan əvvəl oxşar vəziyyət baş vermişdi
Meksika prezidenti ölkəsinin DÇ-2026-da İranın oyunlarına ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu deyib
21:58
Futbol

Meksika prezidenti ölkəsinin DÇ-2026-da İranın oyunlarına ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu deyib - YENİLƏNİB

İran Futbol Federasiyası millinin oyunlarının ABŞ-dan Meksikaya keçirilməsi ilə bağlı danışıqların aparıldığını açıqlayıb
Alleqri ilə mübahisə Leaoya baha başa gələcək
21:45
Dünya futbolu

Alleqri ilə mübahisə Leaoya baha başa gələcək

“Milan” 80 milyon avrodan başlayan təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır
Fernandinyo: “Mançester Siti”nin “Real Madrid”ə qarşı tarix yazmaq şansı var”
20:16
Dünya futbolu

Fernandinyo: “Mançester Siti”nin “Real Madrid”ə qarşı tarix yazmaq şansı var”

İlk matç “Los Blancos”un 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
“Cavab verməyəcəm” - Rodri yayda “Mançester Siti”dən mümkün ayrılması barədə
19:46
Dünya futbolu

“Cavab verməyəcəm” - Rodri yayda “Mançester Siti”dən mümkün ayrılması barədə

Onun klubla hazırkı müqaviləsi 30 iyun 2027-ci ilə qədərdir
“The Athletic” qiymətini almamış futbolçuların siyahısını tərtib edib
19:31
Dünya futbolu

“The Athletic” qiymətini almamış futbolçuların siyahısını tərtib edib

Siyahıda Viktor Osimhen və Abdulkodir Xusanov da var

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər