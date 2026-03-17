Fernandinyo: “Mançester Siti”nin “Real Madrid”ə qarşı tarix yazmaq şansı var”

Braziliyanın və “Mançester Siti”nin keçmiş yarımmüdafiəçisi Fernandinyo bildirib ki, “şəhərlilər” Çempionlar Liqasının 1/8 finalının ikinci oyununda “Real Madrid”ə qarşı tarix yazmaq şansına malikdirlər.
İdman.Biz bildirir ki, oyun bu gecəyarısı başlayacaq. İlk matç “Los Blancos”un 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
“Siti” bunu edə bilər. Əlbəttə ki, ötən həftədən sonra bu, çətin bir işdir, amma ən vacib şey inanmaqdır. Əvvəldən sona qədər inanmaq lazımdır. Bəzən kimsə səhv qərarlar verir, amma biz növbəti addıma diqqət yetirməli və irəliləməliyik. “Siti”də oynamaq məhz budur və oyunçuların bu gecə tarix yazmaq şansı var.
Fiziki cəhətdən çətindir, amma irəliləməyə davam etmək, heç vaxt təslim olmamaq və meydandakı hər kəsi motivasiya etməyə çalışmaq mentaliteti sona qədər inanacağımız deməkdir. Oyuna qayıtdığım vaxtların əksəriyyətində ən vacib şey özümə inanmaq idi və biz bunu bu gecə etməliyik. Azarkeşlərin komandanı dəstəkləməsi və yaxşı atmosfer yaratması vacibdir. Bu, rəqibə çətin bir oyunun onları gözlədiyini bildirir və düşünürəm ki, birlikdə uğur qazana bilərik.
[Bernardo Silva və Rodri] bu oyunun əhəmiyyətini və dünyanın ən yaxşı komandalarından birinə qarşı yaxşı oyun göstərməyin vacibliyini başa düşürlər. Onların təcrübəsi var, əvvəllər də bu səviyyədə oynayıblar və gənc oğlanlara yol göstərmək, onları irəli aparmaq üçün komandanın çox vacib bir hissəsi olacaqlar”, - deyə “Mançester Siti” saytı Fernandinyodan sitat gətirir.