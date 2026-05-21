Ronaldunun dublu “Əl-Nəsr”ə Səudiyyə Ərəbistanı çempionluğunu qazandırıb

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası mövsümünün sonuncu, 34-cü turunun “Əl-Nəsr” və “Damak” arasında oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, matş Ər-Riyaddakı “Əl-Əvvəl Park”da baş tutub. Ev sahibi komanda 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.
“Əl-Nəsr”in hücumçusu Sadio Mane 35-ci dəqiqədə hesabı açıb. İkinci hissənin əvvəlində cinah oyunçusu Kinqsli Koman ev sahibi komandanın üstünlüyünü artırıb. 58-ci dəqiqədə “Damak”ın yarımmüdafiəçisi Morlaye Silla penaltidən qol vurub. 63-cü dəqiqədə hücumçu Kriştianu Ronaldu ev sahiblərinin üçüncü qolunu vurub. Ronaldu ikinci qolunu 81-ci dəqiqədə vurub.
Səudiyyə Ərəbistanı Premyer Liqasının 34 turundan sonra “Əl-Nəsr” 86 xalla birinci yerdədir. “Əl-Hilal” 84 xalla ikinci yerdədir. “Damak” 29 xalla 16-cı yerdədir.